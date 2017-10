Tyrkisk aktor krever at menneskerettsaktivister løslates

NTB utenriks

Dommeren i saken har ennå ikke tatt noen beslutning om løslatelse for aktivistene som er tiltalt for terrorforbrytelser, opplyser Amnesty International.

Fengslingen av Steudtner førte til en kraftig opptrapping i den diplomatiske krisen mellom Tyrkia og Tyskland. Onsdag startet rettssaken mot ham og ti andre menneskerettsaktivister i Istanbul. Ni av de elleve aktivistene er varetektsfengslet.

Blant de tiltalte er også lederen for Amnesty Internationals kontor i Tyrkia, Idil Eser, og svenske Ali Gharavi. Samtlige nekter straffskyld.

Test for rettsvesenet

De ble pågrepet under en konferanse utenfor Istanbul i juli, og senere tiltalt for tilknytning til en væpnet terrorgruppe. De risikerer opptil 15 års fengsel dersom de blir funnet skyldige.

– En test for Tyrkias rettsvesen, som vil vise om det å stå opp for menneskerettigheter nå har blitt kriminelt i Tyrkia, sa lederen for Amnestys virksomhet i Europa, John Dalhuisen, da rettssaken startet.

Både Tyskland, Sverige og Amnesty International har reagert kraftig på pågripelsene og kaller anklagene grunnløse og politisk motivert.

50.000 fengslet

– Vi har gått gjennom anklagene og finner dem grunnløse, sier lederen for Amnesty i Sverige, Anna Lindenfors.

– Vi kommer aldri til å gi opp kampen for våre venner og menneskerettighetene, tvitrer hun fra utsiden av rettslokalet i Istanbul.

Tyrkia har kastet over 50.000 mennesker i fengsel siden kuppforsøket sommeren 2016, mens 110.000 offentlig ansatte har fått sparken. Alle anklages de for å tilhøre eller sympatisere med den muslimske predikanten Fethullah Gülens bevegelse, som myndighetene anklager for å ha stått bak kuppforsøket.