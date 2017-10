Trump forsøker å kvele republikansk opprør

NTB utenriks

Trumps rosenrøde beskrivelse av sitt forhold til partikameratene kommer dagen etter at den republikanske senatoren Jeff Flake varslet at han ikke stiller til gjenvalg nest år fordi han ikke ønsker å være «medskyldig» i Trumps måte å styre landet på.

I en tale i Senatet tirsdag anklaget han Trump for å ha et skamløst forhold til sannheten, og han kalte presidentens oppførsel for både skjødesløs, skandaløs og uverdig. Onsdag fastholdt han at det var viktig for ham å bryte tausheten om Trump.

– Det finnes et vendepunkt. Jeg håper vi når det vendepunktet, sa Flake til NBCs nyhetssending «Today».

Flake har også tidligere kritisert Trump, noe som har kostet ham mange stemmer.

Det har også Trump notert seg, som straks etter talen tvitret om hva han mener er den egentlige grunnen til at Flake ikke stiller til gjenvalg. Der verbale angrepet var også rettet mot Bob Corker, som heller ikke stiller til gjenvalg, og som tidligere i uka beskyldte Trump for å være en løgnaktig president som fornedrer USA.

– Årsaken til at Flake og Corker har droppet å føre valgkamp for Senatet, er veldig enkel. De hadde null sjanse til å bli valgt. Nå fremstår de som så såret og krenket, skriver Trump på Twitter.

Han viser også til at Flake kun har 18 prosents oppslutning i Arizona, samtidig som han skryter av støtten han selv nyter.

– Stående ovasjoner

– Møtet med republikanske senatorer i går var en kjærlighetsfest med stående ovasjoner og store ideer for USA, heter det i en annen Twitter-melding der han samtidig avskriver Flake og Corker som en del av det gode selskap.

Mange republikanere har ifølge amerikansk presse uttrykt misnøye med Trump i private sammenhenger, men de vil ikke si dette offentlig. De ser også Trump som et nyttig redskap til å få gjennom en skattereform som de lenge har ønsket seg.

– Partier har alltid uoverensstemmelser. Du bør ikke se lengre enn til Bernie Sanders og Hillary Clinton i Det demokratiske partiet. Det er bare en del av partipolitikken, sier senatoren Steve Dained til AFP.

Kamp om partiets sjel

Men Trumps seier i presidentvalget har også ført til en intern kamp om sjelen til Det republikanske partiet, der mer etablerte konservative politikere forsøker å stanse opprøret fra partiets populistiske og nasjonalistiske fløy.

Uttalelsene fra Flake og Corker har ført til at oppgjøret er blitt langt mer offentlig.

Trumps tilhengere jubler imidlertid over at de to ikke søker gjenvalg og ser det som «en enorm seier for hele Trump-bevegelsen».

– Det bør være enda et varselskudd til det mislykkede republikanske etablissementet som støttet Flake, og andre som dem om at deres tid er over, sier Andy Surabian, en tidligere rådgiver for Trump i Det hvite hus.

