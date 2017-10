Sverige regner med færre asylsøkere

NTB utenriks

Det svenske Migrationsverket regner med at det kommer 24.000 nye asylsøkere neste år, noe som er 3.000 færre enn hva myndighetene regnet med i juli i år.

Årsaken er EUs strenge innvandringspolitikk, deriblant grensekontrollene som er innført mellom en rekke EU-land, og som man venter vil bli værende inntil videre.

Migrationsverket antar også at Sverige ikke lenger er like attraktivt for asylsøkere ettersom behandlingstiden er lang og det er innført nye medisinske undersøkelser for å fastslå asylsøkernes alder.

I år er det ventet 26.000 asylsøkere til Sverige, mens det i fjor kom 29.000.

Det er langt færre enn i 2015, da 163.000 asylsøkere ankom Sverige, de fleste etter å ha tatt seg til Nord-Europa via Tyrkia, Hellas og Balkan.

Hvis avtalen mellom EU og Tyrkia om retur av asylsøkere skulle ryke, ser Migrationsverket for seg at det kan komme 48.000 asylsøkere neste år, dobbelt så mange som det nåværende anslaget.

Antall nye asylsøkere har økt noe i løpet av sommeren og høsten, noe som antas å ha sammenheng med at flyktninger og migranter har funnet nye veier gjennom Balkan, og antall ankomster fra Tyrkia til Hellas har økt noe.

(©NTB)