Rock 'n' roll-legenden Fats Domino er død

Myndighetene i den amerikanske delstaten Louisiana opplyste onsdag at Domino døde dagen før. Dominos datter sier til TV-stasjonen WWL at musikeren var omgitt av familien sin da han sovnet inn.

På 1950-tallet spilte Domino en svært viktig musikkhistorisk rolle da han var med på å utvikle en ny musikksjanger – rock. Dominos innspilling «The Fat Man» fra 1949 regnes av noen eksperter som den første rock 'n' roll-plata noensinne.

Antoine «Fats» Domino jr. ble født i 1928 i New Orleans. Han kombinerte sjangrene rhythm and blues og rock 'n' roll, og ble kjent for hitene «Blueberry Hill» og «Ain't that a Shame».

I løpet av livet solgte han 65 millioner plater, ifølge New York Daily News. Han ble tildelt utmerkelsen National Medal of Arts av USAs daværende president Bill Clinton i 1998.

