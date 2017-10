Kenyas president oppfordrer til et fredelig valg

NTB utenriks

Mens opposisjonstilhengere brant bildekk i Nairobis slumområde Kiberi, holdt Kenyatta en TV-sendt tale der han ba kenyanerne stemme.

Han lovet også at de som ikke ønsker å stemme, er beskyttet av loven, og han forsøkte å forsikre velgerne om at de kommer til å være trygge på valgdagen.

Over hele landet er det utplassert politistyrker for å sikre at valget går fredelig for seg, opplyste Kenyatta, som mener valget gir kenyanerne er mulighet til «å vise verden at landet står samlet».

Ber om boikott

Kenyas opposisjonsleder Raila Odinga har på sin side bedt tilhengere om å slutte seg til en «motstandsbevegelse», boikotte valget og holde seg hjemme.

Han har gjort det klart at han ikke vil stille som kandidat i torsdagens nyvalg på grunn av mangel på valgreformer.

– Dette gjør vi i morgen: Én, vi deltar ikke på noen måte i denne farsen av et valg. To, vi overtaler våre venner, naboer og alle andre til ikke å delta, sa Odinga til en folkemengde i Nairobi onsdag.

Han ba i stedet tilhengerne samle seg til bønn langt unna valglokalene eller holde seg hjemme.

Omkamp etter augustvalg

Presidentvalget i Kenya ble i utgangspunktet holdt 8. august. Da vant Kenyatta over Odinga, men resultatet ble senere opphevet av høyesterett etter at Odinga klaget på uregelmessigheter.

Senere overrasket han ved å trekke seg fra nyvalget med begrunnelse i at reformene han har krevd, ikke er gjennomført. Siden har han oppfordret sine tilhengere til protester over hele landet. Minst 40 mennesker er så langt drept, hvorav de fleste er blitt skutt av politiet.

En rekke vestlige ambassadører, blant annet den norske, har bedt kenyanske politikere om å dempe ordbruken mot hverandre. Presidentkandidatene er blitt anklaget for å skape splittelse og hisse til vold i stedet for å jobbe for et fritt og rettferdig nyvalg.

Avlyst rettsmøte

Onsdag måtte høyesterett avlyse et møte der domstolen skulle vurdere utsettelse av omvalget. Dagen før ble livvakten til domstolens nestleder skutt og såret.

Valgkommisjonen har vært under hardt press, men lederen Wafula Chebukati har sagt at presidentvalget skal gå som planlagt. Han hevder også at det under et rettsmøte tidligere onsdag ikke ble funnet noen ulovligheter når det gjelder utvelgelsen av valgarbeidere.

I forrige uke sa en leder i valgkommisjonen opp jobben og flyktet til New York etter å ha mottatt trusler mot seg og sine ansatte.

Etter dette erkjente Chebukati at interne stridigheter og politisk innblanding fra begge sider gjør at han ikke kan garantere at valgresultatet blir troverdig denne gangen heller.

