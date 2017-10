Israel godkjenner storstilt utvidelse av bosetning i Øst-Jerusalem

NTB utenriks

Utvidelsen innebærer at NOF Zion kan bli den største israelske bosetningen inne i et palestinsk nabolag i Jerusalem, ifølge den norskstøttede israelske organisasjonen Peace Now.

Forrige uke godkjente israelske myndigheter planer om å bygge over 2.600 bosetterboliger i ulike deler av den okkuperte Vestbredden.

Bosetningen som etter planen skal utvides i Øst-Jerusalem, ligger i den palestinske bydelen Jabel Mukaber. 176 nye boliger har fått godkjenning, i tillegg til de 91 som er der fra før, opplyser byens israelske ordfører.

Eiendommene er imidlertid gjenstand for en pågående eierskapstvist, og en rettsbehandling må sluttføres før byggingen kan starte, opplyser en talsperson for Peace Now.

Samme dag som planene ble godkjent, møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu bosetterledere fra den okkuperte Vestbredden. Her ga han ifølge avisa Haaretz' kilder løfter om fremtidige investeringer på over 1,8 milliarder kroner til veier og annen infrastruktur for de ulovlige bosetningene.

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden i 1967 og annekterte den østlige delen av byen kort tid etter. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig, og palestinerne krever Øst-Jerusalem som hovedstad i sin framtidige stat.

