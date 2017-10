India opprettholder diplomatiske forbindelser med Nord-Korea, men kutter handel

NTB utenriks

Nord-Korea var ett av en rekke sikkerhetstemaer som USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde med seg på menyen til New Delhi da han ankom India onsdag. USA skal ha bedt allierte land om å kutte sine diplomatiske bånd til Nord-Korea.

– Vi hadde en åpen diskusjon om kutt i handel og stenging av ambassaden. Jeg sa til herr Tillerson at når det gjelder handel, så har den gått ned, virkelig mye. Den har blitt minimal, sa utenriksminister Sushma Swaraj på en pressekonferanse etter møtet med Tillerson onsdag.

For inneværende år utgjør handelen mellom India og Nord-Korea 10,95 millioner dollar, ned fra 130 millioner i forrige regnskapsår, ifølge tall fra New Delhi. India har i henhold til FN-sanksjonene kuttet all handel med Nord-Korea, bortsett fra mat og medisin.

Indias ambassade i Pyongyang kommer ikke til å stenge, fortalte Swaraj.

– Vår ambassade der er svært liten. Men ambassaden er der, og jeg sa til herr Tillerson at noen av USAs vennligsinnede nasjoner bør være der, slik at noen kommunikasjonskanaler forblir åpne. Tillerson sa han har forståelse for dette og at han verdsetter Indias syn, sa Swaraj.

Tillerson, som senere onsdag skal møte Indias president Narendra Modi, var dagen i forveien i Pakistan. USA er bekymret over at ekstremistgrupper truer Pakistans stabilitet og sikkerhet, sa Tillerson. Swaraj sier hele regionens sikkerhet avhenger av at Pakistan klarer å fjerne militante grupperinger som skjuler seg i landet.

