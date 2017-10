Erdogan-rival lanserer nytt politisk parti

NTB utenriks

Aksener lanserte partiet Iyi Parti eller «Det gode partiet» i Ankara på onsdag sammen med en gruppe lovgivere som forlot Tyrkias høyreorienterte nasjonalistpartiet MHP tidligere i år.

Lovgiverne brøt ut av MHP i april etter at Erdogan gikk seirende ut av en folkeavstemning om grunnlovsendringer som vil gi ham enda større makt.

Aksener er Tyrkias første kvinnelige innenriksminister og holdt stillingen mellom 1996 og 1997 før militæret tvang regjeringen fra makten.

Under en seremoni for å markere dannelsen av partiet foreslo Aksener at hun kom å stille som presidentkandidat mot Erdogan i valget i 2019.

