Brasils president på sykehus

NTB utenriks

Kongressmedlem Carlos Murun, som er en nær alliert av Temer, sier presidenten gjennomgår en sykehusundersøkelse onsdag etter å ha følt ubehag. Murun tilføyer at han ikke tror Temers helseproblem er alvorlig.

Temer skulle onsdag være gjenstand for en ny avstemning i underhuset i nasjonalforsamlingen.

Det var på forhånd ventet at flertallet av de folkevalgte kom til å motsette seg at den 77 år gamle presidenten suspenderes eller rettsforfølges på grunn av korrupsjon.

Temer er trukket inn i en massiv korrupsjonsskandale og sliter med svært lav oppslutning på meningsmålingene.

Temer vant en omgang i korrupsjonssaken i august, da underhuset i kongressen med klart flertall nedstemte et forslag om riksrett.

Temer anklages blant annet for å ha bestukket politikere og for å ha tatt imot millionbestikkelser fra kjøttgiganten JBS. Presidenten selv har kalt anklagene for absurde.

(©NTB)