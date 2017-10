74 år gammel «ninja» tatt etter innbruddsbølge i Japan

NTB utenriks

74-åringen forklarte etter pågripelsen at han hatet å arbeide og at han syntes det var enklere å stjele, uttaler en talsmann ved politistasjonen Kawachi i Osaka til AFP.

Politiet klarte ikke å se noe annet enn en rask og smidig tyv, svartkledd og maskert, som klatret over murer og vegger.

– Han var kledd i svart, akkurat som en ninja, sier talsmannen.

Men i mai gjorde mestertyven en tabbe. Buffen han brukte for å dekke til hodet og deler av ansiktet skled ned, og ansiktet ble synlig på et overvåkingskamera, for første gang på åtte år. 74-åringen ble deretter identifisert som Mitsuaki Tanigawa og sporet opp.

– Etterforskere observerte ham idet han vaklende gikk ut av huset sitt på dagtid, som enhver annen gammel mann. Deretter gikk han til en forlatt leilighet der han i et rom skiftet klær og ventet til det ble mørkt, sier polititalsmannen.

– Han var kledd i svart da han kom ut i mørket på kvelden. Han benyttet ikke vanlige gater. I stedet klemte han seg gjennom smale passasjer mellom hus og løp på toppen av murene, sier talsmannen videre.

Politiet sto klart da han returnerte til skjulestedet sitt ved 4-tiden på natten etter å ha brutt seg inn i en elektronikkbutikk.

Tanigawa er nå siktet for 254 innbrudd og tyverier til en samlet verdi på 30 millioner yen, om lag 2 millioner kroner, i løpet av en periode på åtte år.

