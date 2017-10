13 soldater drept i Taliban-angrep i Afghanistan

NTB utenriks

Ni regjeringssoldater ble drept og fire såret da opprørerne angrep en stilling i Pusht Road-distriktet i provinsen Farah vest i landet. Angrepet tirsdag kveld utløste kamper som varte i flere timer, og opprørerne angrep hæren blant annet med artilleri.

Mohammad Naser Mehri, talsmann for provinsguvernøren, sier opprørerne ble drevet tilbake etter at afghanske kampfly ble satt inn. Han oppgir at 17 Taliban-krigere ble drept.

Det andre angrepet fant sted i naboprovinsen Herat samme kveld. To regjeringssoldater ble drept og fem såret i angrepet mot en militærpost i distriktet Kushki Kuhna, ifølge militærtalsmann Najibullah Najibi.

I distriktet Chura i Uruzgan-provinsen ble regjeringshæren rammet av et tredje Taliban-angrep tirsdag kveld. To soldater ble drept og seks såret i dette angrepet, opplyser distriktets guvernør, som tilføyer at opprørerne tok med seg alle våpen og ammunisjon fra basen før de flyktet.

Opprørsbevegelsen Taliban har trappet opp angrepene over hele Afghanistan, og de siste to ukene har over 150 soldater, politi og sivile blitt drept. I tillegg har IS' afghanske fløy tatt på seg skylden for et selvmordsangrep fredag, der 56 mennesker ble drept i en sjiamuslimsk moske i Kabul.

Samtidig ble det denne uka meldt om intense kamper mellom Taliban-krigere og rivaliserende opprørere fra IS i provinsen Jowzjan.

