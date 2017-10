USA avviser å ha stått bak luftangrep i Deir al-Zor i Syria

NTB utenriks

Lokale myndigheter har opplyst at 14 personer ble drept og at den amerikanskledede koalisjonen sto bak luftangrepet.

– Anklagene om at koalisjonsangrep kan ha drept 14 sivile og såret 32 andre i Deir al-Zor medfører ikke riktighet, sier koalisjonens talsmann Ryan Dillon.

– Russisk-støttede regimevennlige styrker gjennomfører angrep i Deir al-Zor og koalisjonen støtter ikke regimevennlige handlinger, sier han videre.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble 22 sivile drept i luftangrepet. Angrepet kan ha vært resultat av en feilbombing, ifølge SOHR.

Dillon sier koalisjonen har stått bak kun ett luftangrep i dette området i løpet av de to siste månedene, 16. september for å støtte amerikanske støtter som kjempet mot IS øst i byen.

Foruten den amerikanskledede koalisjonen er det kun det syriske regimet selv, samt Russland, som utfører luftangrep i det krigsherjede landet.

Syriske styrker har ved hjelp av russiske flyangrep inntatt mesteparten av Deir al-Zor etter å ha greid å bryte IS' stillinger i september.

