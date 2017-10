Sverige skal utrede konsekvensen av atomvåpenforbud

NTB utenriks

Den svenske regjeringen har gitt den erfarne diplomaten Lars-Erik Lundin, som i dag er tilknyttet fredsforskningsinstituttet SIPRI, i oppdrag med å analysere hvilke følger det kan få for Sverige å undertegne traktaten. Dette arbeidet skal sluttføres senest 31. oktober neste år.

USAs forsvarsminister Jim Mattis advarte i et hemmeligstemplet brev sin svenske kollega Peter Hultqvist mot hvilke følger det vil få for det amerikansk-svenske forsvarssamarbeidet dersom Sverige undertegner traktaten.

53 land har til nå undertegnet traktaten, som vil tre i kraft når minst 50 land har ratifisert den.

De borgerlige partiene i Sverige har kritisert FN-traktaten, som statsminister Stefan Löfven og hans regjering har som uttalt mål å undertegne.

SV har fremmet forslag i Stortinget om at regjeringen skal vurdere traktaten opp mot gjeldende norske forsvarsplaner og NATO-medlemskapet, med sikte på at også Norge skal undertegne forbudet. Dette forslaget er nå til vurdering i Stortinget.

Venstres utenrikspolitiske talsperson Abid Raja har samtidig levert et skriftlig spørsmål til nyutnevnt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som må svare på om regjeringens beslutning om ikke å slutte opp om FN-traktaten mot atomvåpen er forenlig med et anmodningsvedtak i Stortinget som sier at regjeringen skal «arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen».

– Vi mener regjeringen helt åpenbart burde ha signert traktaten. Det er viktig å opprettholde idealet om en atomvåpenfri verden, sa Raja i forrige uke.

Søreide skal besvare spørsmålet i Stortingets spørretime onsdag.

