Russland stanser gransking av gassangrep i Syria

Det er niende gang Russland har brukt sin vetomakt i FNs sikkerhetsråd for å stanse en resolusjon rettet mot Syrias regime.

Resolusjonsforslaget gikk ut på forlenge mandatet i ett år for et granskingspanel som FN oppnevnte i kjølvannet av flere kjemiske angrep mot sivile i Syria. Resolusjonen var støttet av USA, og Russland ville utsette avstemningen til etter at panelet har levert sin neste rapport.

Inspektørenes neste rapport er varslet 26. oktober. Den ventes å fastslå hvem som er ansvarlig for gassangrepet i Khan Sheikhoun, der rundt 90 mennesker ble drept 4. april i år.

Panelet har samarbeidet med etterforskere fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Russland har gjentatte ganger kritisert panelets metoder og hevder en upartisk gransking er umulig.

Elleve av Sikkerhetsrådets medlemmer stemte for tirsdagens resolusjon. Bolivia stemte i likhet med Russland nei, mens to land, deriblant Kina, avsto fra å stemme.

