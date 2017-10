Roma lover forhandlinger etter folkeavstemninger om mer selvstyre

NTB utenriks

– Regjeringen er klar til å holde samtaler om spørsmålet om selvstyre, sa Gentiloni under et besøk i Veneto tirsdag.

– Det blir en komplisert diskusjon, men vi er klare til å gjennomføre den innen lovens og grunnlovens rammer, fortsatte statsministeren.

Over 95 prosent av dem som deltok i de to folkeavstemningene søndag, sa ja til at mer makt skal overføres fra regjeringen i Roma til regionale myndigheter. Valgdeltakelsen var på nesten 39 prosent i Lombardia, der regionshovedstaden er Milano, mens 57 prosent deltok i Veneto, der Venezia er den sentrale byen. Oppslutningen var høyere enn ventet, og analytikere mener at resultatet bør tas på alvor sett i lys av krisen i den spanske regionen Catalonia.

De to regionene bidrar med 30 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt, og regionale myndigheter ønsker blant annet å få overført en større del av skatteinntektene fra egne innbyggere.

