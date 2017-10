Mann pågrepet i Thailand for trusler om røde klær under kongens begravelse

NTB utenriks

Ekachai Hongkangwan skal ha blitt provosert da en nasjonal kjendis fikk kritikk for å ha gått i rødt da Thailand markerte ettårsdagen for den forrige kongens død 13. oktober. I respekt for den avdøde kongen er det forventet at folk bærer svarte klær på sørgedager.

Ekachai skrev på Facebook at han planla å kle seg i rødt under begravelsen torsdag, også det en dag da folk er pålagt å gå i svart, noe som utløste flere dødstrusler mot ham på nett. Tirsdag ble han hentet i hjemmet sitt av 11 soldater, angivelig eskortert til Kanchanaburi-provinsen 125 kilometer fra hovedstaden.

– Han sa til meg at han fikk valget mellom et feriested i Kanchanaburi eller en militærleir der, sier advokaten hans, Anon Nampa.

Ekachai rakk å si på telefon at han skal være tilbake fredag, etter at kremasjonen av kongen er over. Hele begravelsesprosessen varer i fem dager.

Aktivisten har tidligere sittet to år og ni måneder i fengsel for å distribuere en australsk dokumentar om den thailandske kongefamilien. De strenge lovene i Thailand forbyr all kritikk mot kongefamilien og majestetsfornærmelser. Lovbrudd straffes med fengsel i inntil 15 år.

(©NTB)