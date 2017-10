Kurz inviterer høyrepopulister med i regjering i Østerrike

NTB utenriks

Dermed åpner Kurz for at Frihetspartiet (FPÖ) kan komme tilbake til makten, 17 år etter at høyrepopulistene sist satt i regjering.

Målet er å danne ny regjering innen jul, uttaler Kurz, som fikk mandatet av president Alexander Van de Bellen fredag.

31-åringen er utenriksminister i den avtroppende regjeringen, som ledes av sosialdemokratene. Selv tilhører Kurz høyrepartiet Folkepartiet (ÖVP), som ble størst i valget tidligere denne måneden med en oppslutning på 31,5 prosent. Sosialdemokratene fikk 26,9 prosent mens Frihetspartiet fikk 26 prosent av stemmene.

Strengere innvandringskontroll, raskere utsendelser av avviste asylsøkere og kamp mot radikal islamisme preget valgkampen hos både ÖVP og FPÖ.

