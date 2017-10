Kina løslater svensk forlegger

NTB utenriks

I januar 2016 sto Gui fram på kinesisk TV og fortalte at han frivillig hadde reist til Kina for å sone straffen for en trafikkulykke han hadde vært innblandet i.

Gui drev på denne tiden de to forlagene Mighty Current og Causeway Bay i Hongkong.

Nesten samtidig med at han forsvant, forsvant også fire kollegaer av ham som hadde jobbet i et forlag og en bokhandel i Hongkong.

Alle de fem ble knyttet til utgivelse og salg av det som kunne oppfattes som regimekritiske og satiriske bøker som stilte ledelsen i Beijing i et dårlig lys.

De fem dukket etter tur opp på kinesisk TV og erkjente lovbrudd, noe flere av dem i ettertid hevder skjedde under press.

Tirsdag ble det kjent at Gui var løslatt, som den siste av de fem.

– For omtrent to uker siden informerte kinesisk UD den svenske ambassade i Beijing om at pappa skulle løslates 17. oktober, skriver Huis datter Angela Gui i en pressemelding.

Svensk UD bekreftet tirsdag var løslatt.

– Vi kan bekrefte at han skal være løslatt i Kina, sier kommunikasjonsrådgiver Patric Nilsson.

