Forholdene i greske asylleire blir stadig verre

– Situasjonen blir verre hver eneste dag, sier sjefen for organisasjonen Doctors of the World til nyhetsbyrået DPA.

Ifølge offisielle tall befinner det seg nå om lag 14.500 mennesker i asylsentre på Lesvos, Chios, Samos, Leros og Kos, noe som er dobbelt så mange som leirene i utgangspunktet er beregnet for.

Den regionale guvernøren Christiana Kalogirou sier at så mange som mulig må bringes til fastlandet før høsten begynner for alvor.

Behandlingene av asylsøknadene i Hellas går svært sakte på grunn av mangel på personell. Det meldes jevnlig om slåsskamper i de overfylte leirene som følge av stor frustrasjon blant asylsøkerne.

