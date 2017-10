Demonstrant kastet russiske flagg på Trump

NTB utenriks

Mannen var bare noen meter unna presidenten da han iverksatte sin protest. Den liberale demonstranten sto blant en gruppe reportere i korridoren i senatsbygningen.

– Denne presidenten konspirerte med agenter fra den russiske regjeringen for å stjele valget, ropte han før han ble pågrepet av politiet på Capitol Hill.

President Trump ignorerte mannen, men ga tommelen opp da Russlands røde, hvite og blå flagg dalte ned ved føttene hans.

Trump var i Kongressen for å delta på Republikanernes ukentlige lunsj og overtale de folkevalgte til å støtte hans forslag om omfattende skattekutt.

Demonstranten er identifisert som Ryan Clayton, lederen for en gruppe som heter Americans Take Action, som jobber for å få Trump stilt for riksrett.

Flere kongresskomiteer og spesialetterforsker Robert Mueller gransker om Trumps valgkampstab deltok i det amerikansk etterretning allerede har fastslått var russiske forsøk på å hjelpe Trump til seier i fjorårets presidentvalg.

