Tysk høyreekstremist dømt til livstid for politidrap

Wolfgang Plan er medlem av den såkalte Reichsbürgerbevegelsen, som er en sammenslutning av høyreekstremister og konspirasjonsteoretikere. De anerkjenner ikke den tyske stat, men sverger troskap til Adolf Hitlers tredje rike.

Plan nektet under rettssaken for å ha drept den 32 år gamle politimannen med overlegg og hevdet at skjøt i selvforsvar fordi han trodde at han var under angrep.

Flere andre politifolk ble også truffet og såret under aksjonen i Georgensgmünd i oktober i fjor, da 50-åringens hus ble stormet etter tips om at det var lagret store mengder våpen der.

