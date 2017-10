Tillerson: Moderate Taliban-folk kan bli del av Afghanistans regjering

NTB utenriks

– Vi må åpenbart fortsette å kjempe mot Taliban, og mot andre, slik at de forstår at de aldri vil oppnå en militær seier, sa utenriksministeren under et uanmeldt besøk i landet mandag.

Selv om han varslet mer konflikt, rakte han også ut en hånd til deler av den ytterliggående islamistbevegelsen.

– Vi mener det finnes moderate stemmer i Taliban, stemmer som ikke ønsker å kjempe i all evighet. De ønsker ikke at barna deres skal kjempe i all evighet.

– Må ta avstand fra terror

Utenriksministeren uttrykte håp om at disse moderate Taliban-medlemmene vil delta i en prosess som vil lede til fred og forsoning.

– Det er en plass for dem i regjeringen hvis de er rede til å ta avstand fra terrorisme og vold og jobbe for et stabilt og velstående Afghanistan.

Under besøket hadde Tillerson samtaler med Afghanistans president Ashraf Ghani. Tillerson orienterte om president Donald Trumps nye politikk for Sør-Asia.

Utenriksministeren dro til Afghanistan fra Qatar før daggry, og reisen var preget av strenge sikkerhetstiltak. Møtet med Ghani fant sted på flybasen Bagram, USAs største militærbase i Afghanistan.

Blodig uke

Tillerson satte kursen mot Afghanistan etter en av de mest dødbringende ukene i landet på svært lang tid.

Taliban utførte fem angrep med rundt 150 drepte: soldater, politi og sivile. I tillegg har IS har tatt på seg skylden for et selvmordsangrep fredag, der 56 mennesker ble drept i en sjiamuslimsk moske i Kabul. Over 200 mennesker ble drept på bare én uke i det krigsherjede landet.

Mandag morgen ble fire medlemmer av det lokale politiet i Ghazni-provinsen drept i et nytt Taliban-angrep, ifølge lokale myndigheter.

Ny Taliban-strategi?

Taliban ser ut til å legge om strategien i retning av å angripe sikkerhetsstyrkenes leire og forlegninger snarere enn tett befolkede sentrumsområder i byene.

– Taliban ønsker å vise muskler overfor Trump-administrasjonen som i løpet av sommeren vedtok en ny strategi basert på større styrkenærvær uten sluttdato, sier Vanda Felaba-Brown, seniorforsker ved Brookingsinstituttet.

Taliban har angivelig erobret flere titall Humvee-biler, amerikanernes mest brukte og anvendelige kjøretøy i klassen under pansrede vogner. Hensikten var øyensynlig å demoralisere krigstrøtte soldater og stjele våpen og utstyr for å fortsette kampen mot det USA-støttede regimet i Kabul.

Bomberegn

I august kunngjorde president Donald Trump at amerikanske styrker blir stående i Afghanistan på ubestemt tid, samtidig som angrepene skulle intensiveres mot opprørerne både på bakken og fra luften. I september regnet det flere bomber og raketter over Talibans stillinger enn noensinne siden oktober i 2010.

Samtidig er CIA i ferd med å utvide sine hemmelige operasjoner i Afghanistan, melder New York Times. Målet er å ta livet av flere Taliban-opprørere gjennom at flere små team av erfarne offiserer og innleide eksperter skal jakte på Taliban side om side med afghanske regjeringsstyrker, skriver avisen. Kildene er to ledende tjenestemenn som ikke navngis. CIA vil ikke kommentere påstandene.

