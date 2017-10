Soldat-enke sier Trump fikk henne til å gråte

NTB utenriks

Johnson fortalte sin versjon av telefonsamtalen i et intervju på ABC-programmet «Good Morning America» mandag. Samtidig forsvarer Trump telefonsamtalen med Johnson, kaller den respektfull og sier han ikke glemte La David Johnsons navn. Den amerikanske soldaten var en av fire som ble drept i et bakholdsangrep i Niger 4. oktober.

– Presidenten sa at han visste hva han hadde gått med på, men det gjør vondt likevel. Det fikk meg til å gråte, fordi jeg var veldig sint på grunn av tonen i stemmen hans og måten han sa det på, sier Johnson.

– Den eneste måten han klarte å huske navnet på ektemannen min på, var da han fortalte meg at han hadde mannen min sin rapport foran seg, og det var da han faktisk sa La David, sier Johnson.

Strid

Svaret fra Trump kom på Twitter mandag:

– Jeg hadde en veldig respektfull samtale med enken etter sersjant La David Johnson, og uttalte navnet hans fra starten av, uten å nøle!

Utvekslingen er den siste i en pågående strid om presidentens og det amerikanske forsvarets håndtering av hendelsen i det afrikanske landet.

Myeshia Johnsons TV-opptreden mandag var det første intervjuet hun ga siden Trump forrige uke ble anklaget for å opptre ufølsomt overfor enken.

Demokratenes kongressrepresentant Frederica Wilson uttalte da at Trump i telefonsamtalen med Johnson sa at soldaten visste hva han hadde lagt ut på. Trump svarte med å anklage Wilson for å ha diktet opp uttalelsen. Presidenten hevdet han har bevis for det, men uten å utdype eller legge det fram.

Mangeårig venn

Johnson bekrefter imidlertid Wilsons versjon og sier at kongressmedlemmet er en mangeårig venn som var sammen med henne og familien i bilen da Trump ringte. Enken snakket med presidenten over høyttaler så hele familien kunne høre på.

Johnson, som er gravid med parets tredje barn, sier Trump snublet da han forsøkte å huske mannens navn.

– Det såret meg mest, fordi mannen min er der ute og kjemper for landet vårt, og han risikerer livet for landet vårt, hvorfor kan du ikke huske navnet hans?

Trump har blitt kritisert for ikke å ha tatt umiddelbar kontakt med de pårørende til de fire drepte soldatene i Niger. Fire amerikanske soldater og fire soldater fra hæren i Niger ble drept da deres felles patrulje gikk i et bakhold 4. oktober. Det antas at angrepet ble utført av en islamistisk gruppe.

