Sju såret i økseangrep i Sveits

Den unge gutten, som var snekkerlærling, gikk løs på tilfeldige personer på et postkontor i Flums ved 20-tiden søndag.

17-åringen angrep først et ektepar med en åtte måneder gammel baby bakfra. Babyen falt ut av vogna og slapp uskadd fra det.

Da flere kom løpende til for å hjelpe ofrene, ble også de angrepet. En av mennene han angrep fikk alvorlige skader, mens de øvrige skal ha sluppet fra det med mindre skader.

17-åringen flyktet deretter fra stedet i en stjålet bil, som han kolliderte med. Deretter tok han seg videre til en bensinstasjon, hvor han igjen angrep og såret flere personer.

Politiet kom til stedet og overmannen mannen, etter først å ha skutt og såret ham.

17-åringen var kjent for påtalemyndigheten og sosialarbeidere fra før. Etter at han ga uttrykk for voldelige fantasier for fire måneder siden, ble han utredet av psykologer. De konkluderte med at han ikke utgjorde noen akutt fare for andre.

