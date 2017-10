Russisk radiojournalist knivstukket i studio

NTB utenriks

32 år gamle Tatjana Felgenhauer er sendt til sykehus, og livet skal ikke være i fare, opplyser radiostasjonens sjefredaktør Aleksej Venediktov.

Russiske medier melder at to menn deltok i angrepet, men at bare én klarte å ta seg opp i etasjen der radiostasjonen holder til.

– Noen menn stormet inn i bygningen, blindet sikkerhetsvakten med spray og tok seg deretter opp til vår etasje, forteller Venediktov.

Moskvas Ekko regnes som en av Russlands siste uavhengige radiostasjoner og er kjent for å kritisere landets politiske ledelse. Flere av redaktørene og journalistene har tidligere mottatt drapstrusler.

Felgenhauer var programleder for stasjonens populære morgensending. Mannen som angrep henne, skal være pågrepet, men identiteten og motivet er ikke kjent.

Russland er et av verdens farligste land for journalister. 58 journalister er drept i landet siden 1992, ifølge Committee to Protect Journalists.

(©NTB)