Norge slutter opp om advarsel til kenyanske ledere

I en uttalelse som ble offentliggjort mandag ber ambassadørene om at politikerne slutter å komme med verbale angrep på landets institusjoner, og i stedet for å hisse til mer uro, samler seg slik at det kan holdes et troverdig valg i landet.

I uttalelsen fordømmes også opposisjonens angrep på medlemmer av valgkomiteen (IEBC).

– Angrep på ansatte i IEBC må opphøre nå. Ingen er pliktig til å stille i valget eller å stemme hvis de ikke ønsker det. Men ingen bør bruke vold og trakassering for å ødelegge andres rett til å stemme eller delta. Å gjøre det, er dypt udemokratisk, og ledere må fortelle sine tilhengere at de må avstå fra slike handlinger, sier USAs ambassadør Robert Godec, som torsdag leste opp uttalelsen.

Først jubel – så boikott

Den blir offentliggjort bare tre dager før det etter planen skal holdes et nytt valg i Kenya som følge av at resultatet i det forrige ble annullert av høyesterett. Det ble feiret som en stor seier av opposisjonen og presidentkandidat Raila Odinga, men nylig besluttet Odinga å boikotte valget fordi han fortsatt ikke har tillit til at valget vil bli fritt og rettferdig.

På valgdagen har han bedt sine tilhengere demonstrere, og han har også skrevet på Twitter at de vil stå vakt utenfor valgkommisjonens kontorer tirsdag og onsdag.

– Odinga bør delta

Ifølge Godec har verdenssamfunnet forsøkt å få Odinga til å delta i valget etter at valgkommisjonen skal ha gjort flere viktige endringer i valgprosedyrene, selv om ikke alle kravene fra opposisjonen er innfridd.

I tillegg til at USA og Norge stiller seg bak uttalelsen, støttes den av EU, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Østerrike, Nederland, Belgia, Irland, Portugal, Spania, Slovakia, Tsjekkia, Sveits og Australia.

Godec sier også at hvis valgkommisjonen ikke føler seg klar til å arrangere valget, så bør den be domstolene om en utsettelse.

