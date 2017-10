Mot seier for Macris koalisjon i Argentina

NTB utenriks

I Buenos Aires-provinsen, Argentinas viktigste valgdistrikt, ser Macris støttespiller Esteban Bullrich ut til å ha sikret seg 42,5 prosent av stemmene mot 35,8 prosent som gikk til tidligere president Cristina Kirchner,

Med om lag 80 prosent av stemmene talt opp ser Macris Cambiemos-koalisjon også ut til å vinne i byen Buenos Aires og i provinsene Cordoba, Santa Fe og Mendoza, der de har fått mellom 40 og 50 prosent av stemmene.

Argentinas visepresident Gabriela Michetti sa at dersom Cambiemos' seier blir det endelige resultatet, vil det bety at mange argentinere bekrefter at de støtter den endringen som skjedde i 2015 da Macri tok makten.

Ekspresident Cristina Kirchner vant et senatssete søndag, og klarte dermed å vende tilbake til den politiske arenaen og går dermed klar av flere korrupsjonsanklager.

