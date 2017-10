Macris koalisjon sikret solid seier i mellomvalg i Argentina

NTB utenriks

Selv om Macris høyre-sentrum-koalisjon fortsatt er i mindretall i begge kamre i nasjonalforsamlingen, sikret den seg mer støtte blant de folkevalgte i søndagens mellomvalg.

Blant valgdistriktene der Macris støttespillere sikret seg seieren, er landets fem mest folkerike: Provinsene Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba og Mendoza, i tillegg til hovedstaden Buenos Aires, som regnes som landets viktigste.

Det betyr ifølge Macri at Argentina kan vente seg flere reformer i liberalistisk retning framover.

– Argentina må ikke frykte reformer, de vil bidra til at vi kan få det bedre, sa Macri under en pressekonferanse mandag etter at resultatet var klart.

Valgresultatet tolkes som et tegn på at mange argentinere støtter høyredreiningen som skjedde i 2015 da Macri tok makten.

Ekspresident Cristina Kirchner vant et senatssete søndag, og klarte dermed å vende tilbake til den politiske arenaen. Hun går dermed klar av flere korrupsjonsanklager.

