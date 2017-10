IS skal ha likvidert over 100 sivile i syrisk by

NTB utenriks

Likene er funnet i byen i den sentrale Homs-provinsen etter at regjeringsstyrker drev IS-krigerne ut av byen sist lørdag.

Provinsens guvernør omtaler drapene som en sjokkerende massakre. Bashar al-Assads regime har ikke oppgitt noe tall på drepte, men aktivister sier de har dokumentert drapene på over 100 sivile i Qaryatain i løpet av IS' siste dager i byen.

Noen av ofrene ble anklaget for å samarbeide med regjeringen og skutt og drept i det IS-opprørerne trakk seg tilbake fra byen, ifølge aktivister.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Right (SOHR) sier de kan dokumentere at minst 116 sivile ble likvidert i hevnaksjoner over en periode på 20 dager. Likene skal være funnet i massegraver.

Dumpet i sjakt

Den aktivistdrevne gruppa Palmyras koordineringskomité har publisert navnene på 67 av de drepte og sier også at tallet er ventet å stige.

Minst 35 av ofrene var skutt, og likene ble dumpet i en dyp sjakt, opplyser gruppa mandag.

En video tatt opp av AP i Qaryatain lørdag viser flere lik som ligger i gatene. En av innbyggerne i byen forteller til nyhetsbyrået at «monstrene» fra IS drepte over 100 mennesker, både soldater og sivile.

Homs-guvernør Talal Barazi sier at de fleste ofrene var lokale innbyggere som jobbet for myndighetene eller på annet vis var tilknyttet Assads Baath-parti.

Letingen etter flere ofre og arbeidet med å dokumentere hendelsen pågår fortsatt, opplyser guvernøren.

Sovende celler

IS okkuperte første gang Al-Qaryatain i 2015, men mistet byen til russiskstøttede syriske regjeringsstyrker i fjor. For tre uker siden ble byen igjen angrepet av IS-krigere, de fleste av dem fra såkalte sovende celler, ifølge SOHR.

– Etter at regimet gjenerobret byen lørdag, fant byens innbyggere lik i gatene. De hadde blitt skutt og drept eller likvidert med kniver, sier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

De fleste av de over 100 ofrene ble ifølge ham drept i løpet av torsdag og fredag forrige uke, før rundt 200 IS-krigere trakk seg tilbake natt til lørdag.

Før konflikten i Syria brøt ut i 2011 var Qaryatain et symbol på religiøs sameksistens. Av en befolkning på 30.000 var rundt 900 kristne. Men under IS' åtte måneder lange okkupasjon fram til 2016 ble byens kristne monumenter, deriblant en 1.500 år gammel kirke, lagt i grus.

