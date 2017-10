Gjenvalgt Abe vil trygge og fornye Japan

NTB utenriks

Den 63 år gamle statsministerens liberaldemokratiske parti LDP og koalisjonspartiet Komeito tok minst 312 plasser i nasjonalforsamlingen i søndagens valg og sikret dermed mer enn det to tredels flertall som kreves.

På en pressekonferanse da seieren var sikret sa Abe at hans fremste oppgave er å beskytte det japanske folk og trygge velferdsstaten. Han nevnte også japanere som angivelig ble kidnappet av nordkoreanere for mange år siden.

– Jeg skal utøve et besluttsomt og sterkt diplomati for å håndtere rakettrusselen fra Nord-Korea, sa Abe, som kom til makten i desember 2012 og er i ferd med å bli landets lengst sittende statsminister.

Abe lovet også, innen årets utgang, å legge fram en omfattende plan for å håndtere Japans demografiske utfordring, med en aldrende befolkning og synkende folketall.

Endre grunnloven

Valgseieren innebærer at koalisjonsblokken kan gå videre med forslaget om å endre landets strengt pasifistiske grunnlov. Abe vil at Japan skal kunne bygge opp et normalt nasjonalt forsvar, men han lover å gå forsiktig fram og ikke bruke flertallet til å gjøre noe uoverveid i nasjonalforsamlingen.

Et militært forsvar et fortsatt et ømtålig spørsmål i Japan, som i dag fortsatt styres etter den USA-påtvungne grunnloven fra årene etter Stillehavskrigen.

Selv om han vant valget og kan fortsette som statsminister, har hans regjering vært upopulær grunnet en rekke skandaler som også har involvert Abe, hans kone og hans nære venn Kotaro Kake.

Nytt og stort opposisjonsparti

Det demokratiske partiet CDP, som ble dannet for bare tre uker siden, ble det største opposisjonspartiet, og beseiret Tokyo-guvernør Yuriko Koikes nystartede Håpets parti.

CDP sikret seg minst 54 representanter og fikk sterk støtte fra borgerrettsgrupper og velgere som vil beholde grunnloven som den er, mens Koikes parti fikk minst 49 seter.

Valgfremmøte er anslått til å være noe under 53,69 prosent, så vidt over det laveste fremmøte siden 2. verdenskrig på 52,36 prosent i 2014, ifølge Kyodo News Agency.

Tyfon

Valgdagen ble preget av en kraftig tyfon som førte med seg store nedbørsmengder. Det ble målt vindkast på opptil 60 sekundmeter.

Fem personer er meldt omkommet og en er savnet etter uværet mens flere titall fikk skader av varierende alvorlighetsgrad.

Mer enn 500 flyavganger ble innstilt, og flere tog- og ferjeavganger ble innstilt. Bilprodusenten Toyota stanset produksjonen på alle sine fabrikker i Japan mandag.

(©NTB)