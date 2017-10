Flere personer såret av økseangrep i Sveits

NTB utenriks

Sent søndag kveld forelå det fortsatt ingen opplysninger om hvor alvorlige skadene er for dem som ble angrepet.

Tenåringen skal tilsynelatende ha gått løs på tilfeldige personer med øks i et postkontor i Flums ved 20-tiden søndag.

Han flyktet fra åstedet i en stjålet bil, som han kolliderte med. Deretter tok han seg videre til en bensinstasjon, hvor han igjen svingte med øksa og såret flere personer.

Etter dette ble han truffet av skudd fra politiet og senere pågrepet, skriver politiet i St. Gallen i en pressemelding.

De tror ikke det er snakk om flere gjerningsmenn, og sier de ikke mistenker at saken er knyttet til terror.

17-åringen er ikke kjent for politiet fra tidligere. De opplyser at han bodde i St. Gallen, og ifølge avisen Blick har han latvisk bakgrunn.

Store politistyrker rykket ut og under aksjonen svevde et politihelikopter i lufta over Flums i over en time. Også flere veier ble sperret.

Politiet vil mandag morgen holde en pressekonferanse der de vil gi ytterligere informasjon om angrepene.

