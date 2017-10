Fire politimenn drept i Taliban-angrep

NTB utenriks

Angrepet var rettet mot en sikkerhetspost i Waghaz-distriktet i de tidlige morgentimer. To politimenn ble såret. Angrepet utløste en flere timer lang skuddveksling, til dels med tyngre våpen.

Politisjefen i Ghazni sier at angrepet ble slått tilbake og at Taliban ble påført store tap.

I Kabul opplyste en talsmann for innenriksdepartementet at to raketter ble skutt mot sentrum av den afghanske hovedstaden fra en posisjon øst for byen, men at ingen ble drept eller skadd. Det er ikke klart hva målet for rakettangrepet var.

