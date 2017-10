EU-inspeksjoner hos tyske bilprodusenter

NTB utenriks

Undersøkelsene mandag var varslet på forhånd, skriver nyhetsbyrået AP. Representanter fra tyske konkurransemyndigheter deltok på inspeksjonene.

Daimler, som produserer Mercedes, opplyser at de var blant selskapene som fikk besøk. Det gjorde også Volkswagen og Audi.

I forrige uke gjennomførte EU-kommisjonen en razzia hos BMW i forbindelse med den samme etterforskningen.

Den er knyttet til en sak i magasinet Der Spiegel hvor det hevdes at bilprodusentene siden 1990-tallet har samarbeidet om utvikling av bilmodeller, logistikk og tiltak for å overholde nye utslippskrav.

Volkswagen innrømte i 2015 at selskapet har installert programvare i dieselbiler som senker NOx-utslippene til kunstig lave nivåer under tester. Andre bilprodusenter mistenkes for lignende forhold.

(©NTB)