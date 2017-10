Valglokalene i Japan er åpnet 

NTB utenriks

Dersom meningsmålingene stemmer vil sittende statsminister Shinzo Abe og hans liberaldemokratiske parti LPD gå av med en klar valgseier.

Flere japanere valgte å forhåndsstemme for ikke å risikere å bli hindret av supertyfonen Lan, som beskrives som svært stor og kraftig av det meteorologiske instituttet i landet. Den bringer med seg vindkast på opptil 70 meter i sekundet i stillehavsområdene sør for Japan.

Flere eksperter mener lav valgdeltakelse vil være til fordel for Abe, som overrasket innbyggerne med å fremskynde valget som først skulle ha funnet sted i desember 2018.

Under de siste to valgene i Japan har valgdeltakelsen sunket til under 60 prosent. Under valget i desember 2014 var den på rekordlave 52,66 prosent.

Dersom Abe vinner blir han sittende til 2021, og blir den lengstsittende statsministeren i Japan.

