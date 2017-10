Tillerson krever at iransk milits forlater Irak

NTB utenriks

Den amerikanske utenriksministeren uttalte seg på en pressekonferanse i Riyadh i Saudi-Arabia, der han møtte sentrale utsendinger fra landene rundt Persiabukta.

–Iranske militsgrupper som er i Irak, nå som krigingen mot IS nærmer seg slutten, må definitivt dra hjem, sier Tillerson.

–Alle utenlandskrigere må dra hjem, sier han videre.

Utenriksministerens besøk til Saudi-Arabia er en del av et samordnet forsøk på å redusere Irans innflytelse i Midtøsten. Blant annet har USA gitt støtte til Saudi-Arabias involvering i Irak, der Iran på sin side støtter sjiamuslimsk milits som kriger i nord.

Tillersons besøk skjer kort tid etter at president Donald Trump kunngjorde en aggressiv strategi mot Iran, og nektet å skrive under på at landet overholder atomavtalen.

