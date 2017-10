Russisk opposisjonsleder løslates

NTB utenriks

Navalnyj, som ble dømt til fengsel for å ha tatt til orde for gjennomføring av et ulovlig møte, skal løslates mellom klokken 7 og 8 norsk tid søndag morgen.

Han har sittet fengslet i Moskva, men vil muligens løslates av politiet et annet sted i et forsøk på å unngå mediene.

Navalnyj skal møte tilhengerne sine allerede i 15-tiden søndag på et folkemøte i Astrakhan.

Opposisjonspolitikeren er innbitt motstander av Putin og anklager russiske myndigheter for korrupsjon. Navalnyj er selv dømt for bedrageri, noe som trolig vil hindre ham fra å stille opp mot Putin i neste års presidentvalg.

(©NTB)