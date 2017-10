Presidenten i Tsjekkia gir Andrej Babis regjeringsoppdraget

NTB utenriks

– Jeg holder løftet om å be valgvinneren bli statsminister, sa Zeman til avisen Blesk søndag. Han føyer til at han ikke ser Babis som en populist, men heller en pragmatiker. Presidenten står selv på valg i januar. Han har ved flere anledninger uttrykt støtte til Babis.

Analytikere mener at regjeringsforhandlingene som nå står for døren kan bli vanskelige, siden de fleste andre partiene har markert klar avstand til den kontroversielle 63-åringen og hans bevegelse.

Sosialdemokratene som har sittet i regjeringskoalisjon med ANO, gjorde et dårlig valg, men sier et fortsatt samarbeid kan bli aktuelt. Forutsetningen er at Babis selv holder seg utenfor regjeringen. Også en annen mulig koalisjonspartner, kristendemokratene i KDU-CSL, har luftet et slikt krav.

ANO fikk en oppslutning på 29,7 prosent i valget, som ble avsluttet lørdag. Det gir 78 representanter i nasjonalforsamlingen, som har 200 medlemmer.

Partiet vant stort på velgernes frustrasjon over de etablerte partiene. Motstand mot korrupsjon var en av ANOs sentrale saker i valgkampen. En skandale der Babis selv er anklaget for misbruk av EU-midler ser ikke ut til å ha påvirket velgerne i særlig grad.

Babis uttalte søndag at ANO sto nær høyrepartiet ODS, nykommeren Piratpartiet og partiet Frihet og direktedemokrati (SPD), som er mot EU og har innvandringsmotstand som en av sine profilerte saker. Alle de tre sikret seg over 20 representanter i nasjonalforsamlingen.

Presidenten skal møte Babis mandag.

