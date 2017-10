Mann pågrepet etter angivelig gisselsituasjon i britisk bowlinghall

NTB utenriks

– Våpenspesialister og forhandlere fra politiet, sammen med brannvesen, ambulanse og helikopterstøtte, rykket ut til bowlinghallen i St. David's Way, Bermuda Park. En mann er pågrepet og er i politiets varetekt, skriver Warwickshire Police i en pressemelding.

Videre heter det at alle i bowlinghallen og på nærliggende eiendommer ble evakuert i sikkerhet, og at ingen ble skadd i hendelsen.

Politiet bekrefter at de rykket ut etter «meldinger om en væpnet mann i Nuneaton». De verken bekrefter eller avkrefter at det var snakk om en gisselsituasjon, slik flere britiske medier melder.

Tidligere søndag meldte Sky News at to medlemmer av staben var tatt som gisler i bowlinghallen. Ifølge daglig leder ved bowlinghallen var gisseltakeren antakeligvis ekskjæresten eller eksmannen til en av de to ansatte.

Ifølge vitner bar han en avsagd jakthagle på ryggen, og oppførte seg truende.

–Vi vil takke lokalbefolkningen for deres tålmodighet og samarbeid mens våre tjenestefolk håndterte situasjonen. Vi er glade for å ha fått til en fredelig løsning på hendelsen, og for at ingen ble skadd. Jeg vil forsikre lokalsamfunnet i Nuneaton om at denne hendelsen ikke er relatert til terroraktivitet, sier politisjef Alex Franklin-Smith.

