Maltesere krever rettferdighet for drept journalist

Veiene inn og ut av hovedstaden Valletta var fulle av folk mens den såkalte nasjonale demonstrasjonen for rettferdighet pågikk søndag kveld.

Demonstrantene ble oppfordret til å bære maltesiske flagg, uten emblemer eller pynt som viser politisk tilhørighet.

President Marie-Louise Coleiro Preca møtte folkemengden i gatene i Valletta og mottok en liste over bekymringer og krav. Blant disse var et ønske om at politisjefen og den øverste påtalemyndigheten i landet går av.

–Vi krever rettferdighet. Vi lever i en juridisk kriseperiode. Det er frykt i landet. Det er for mye kriminalitet, sier en av dem som møtte presidenten.

Galizia arbeidet for aviser som The Sunday Times og The Malta Independent, og hadde også sin egen blogg der hun avdekket korrupsjon og gikk hardt ut mot politikere og næringslivstopper i Malta. Hun ble drept av en bilbombe mandag.

Statsminister Joseph Muscat har lovet full etterforskning, og har bedt FBI og europeiske politimyndigheter om å bidra.

Både han og opposisjonsleder Adrian Delia har imidlertid blitt anklaget for å stå bak. Muscat har innrømmet at Galizia trolig var hans største motstander, men har påpekt at opposisjonspartiet Nationalist Party var målet for Galizias siste journalistiske gravearbeid.

