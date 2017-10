Somalias president varsler stor offensiv mot al-Shabaab

NTB utenriks

President Mohamed Abdullahi Mohamed holdt lørdag en tale på en treningsleir i utkanten av hovedstaden. Mogadishu ble for en uke siden rystet av et av de største terrorangrepene i landets historie. Minst 358 mennesker ble drept da en bombe på en lastebil gikk av i en travel sentrumsgate.

Selv om gruppa ikke har gått ut og tatt på seg ansvaret, antas det at al-Shabaab står bak angrepet. Somalisk etterretningstjeneste mener målet var Mogadishus tungt befestede internasjonale lufthavn, der flere land har sine ambassader.

Den somaliske hærens talsmann kaptein Abdullahi Iman sier offensiven vil omfatte tusenvis av soldater. De skal forsøke å presse al-Shabaab ut av sine tilholdssteder i regionene Nedre og Midtre Shabelle. Det somaliske forsvaret regner med støtte fra USA i offensiven.

Det amerikanske forsvaret opplyste fredag at de har gjenopptatt kampen mot ekstremistgruppa al-Shabaab i Somalia og gjennomført et droneangrep. Det skjedde i et område 56 kilometer vest for Mogadishu.

(©NTB)