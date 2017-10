Resultatløs jakt på svanespisende monster i Tyskland

NTB utenriks

Det ukjente skapningen har fått navnet «monsteret fra Hornbachsee» av lokale medier. Både svanefamilier og andre dyr skal ha blitt ofre for dets herjinger de siste månedene.

– Det ble funnet en del små gjørs, men definitivt ingen rovfisk, sa en kommuneansatt i Ettlingen etter at fiskere lørdag finkjemmet sjøen.

Det har vært foreslått at en stor malle eller en lignende fisk kunne være årsaken til at så mange svaneunger har forsvunnet. Europeisk malle er Europas største ferskvannsfisk. Store norske leksikon omtaler et individ fanget i elva Dnepr på 4,6 meter og en vekt på over 300 kilo.

Mer enn 500 skuelystne hadde møtt opp for å se en gruppe hobbyfiskere og profesjonelle lete i sjøen. Svanene fattet også interesse for opptrinnet, opplyser tyske medier.

– De profesjonelle fiskerne mener den store forekomsten av småfisk tyder på at det ikke er noen rovfisk i vannet, sier Ettlingens representant. En biolog som deltok i letingen, har en helt annen teori om hva som spiser svaneunger – nemlig ganske vanlige rever.

Lokale myndigheter har nå bestemt å tappe ned den kunstige innsjøen.

