Over 50 politifolk og soldater drept av opprørere i Egypt

NTB utenriks

Sammenstøtet skjedde da egyptiske sikkerhetsstyrker slo til mot skjulestedet til en gruppe opprørere i al-Wahat al-Bahriy-distriktet i Giza, rundt 135 kilometer sørvest for Kairo.

Minst 52 politifolk og soldater ble drept og seks ble såret i kampene som fulgte, opplyser tre ulike sikkerhetskilder til nyhetsbyrået Reuters,

Militante islamister, noen av dem med bånd til IS, har stått bak en rekke angrep mot egyptiske sikkerhetsstyrker siden landets militære under ledelse av den daværende hærsjefen Abdel Fattah al-Sisi grep makten i et kupp i 2013 og avsatte landets folkevalgte president Mohamed Mursi fra Det muslimske brorskap.

Tusenvis av opposisjonelle er siden kastet i fengsel og mange av dem, blant dem Mursi, er dømt til døden.

Islamister har også stått bak flere terroraksjoner rettet mot koptiske kristne i Egypt, blant annet bombeangrep mot flere kirker. Bakgrunnen kan ha vært at kopternes pave Tawadros II offentlig støttet militærkuppet.

(©NTB)