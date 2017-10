Ildkule over himmelen nordøst i USA

NTB utenriks

Ildkulen ble observert onsdag ettermiddag i New Jersey, Pennsylvania, New York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Maryland og Delaware og var sannsynligvis en svært lyssterk meteor, opplyser The American Meteor Society til AP.

Meldingen om observasjonen kommer samtidig som astronomene forbereder seg på meteorsvermen Orionidene. Den består av partikler fra Halleys komet og vil kunne ses på himmelen nettene mellom fredag og søndag.

Her i Norge kan den best ses i Trøndelag og Nordland, opplyser Meteorologisk institutt.

