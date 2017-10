Utbombet Raqqa skal tilbake til hverdagen etter seierserklæring

NTB utenriks

– Vår seier er over terrorisme, og frigjøringen av Raqqa markerer det siste kapittelet i kampen mot terrorister i Syria, sa Talal Sillo under en pressekonferanse i den utbombede byen fredag.

Pressekonferansen, som ble TV-overført, ble holdt på et stadion som IS har brukt som et stort fengsel, der motstandere av deres selverklærte kalifat ble innesperret og torturert.

Sillo er talsmann for den kurdisk-dominerte opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), som har stått i spissen for bakkeoffensiven mot Raqqa.

Gjenoppbygging

Under fredagens seremoni overlot Sillo formelt styringen av Raqqa til et sivilt byråd, samtidig som han ba verdenssamfunnet og hjelpeorganisasjoner om hjelp til gjenoppbyggingen.

– Vi ber alle land og fredselskende krefter og alle hjelpeorganisasjoner om å delta i gjenoppbyggingen av byen og landsbyene rundt og hjelpe til med å fjerne arrene etter krigen som IS startet, sa Sillo.

Dronebilder viser en by med lange rekker av utbombede og sammenraste bygninger. I gatene ligger det hauger med murblokker, mens ødelagte biler står igjen etter de mange som har flyktet. Før IS tok kontroll over Raqqa i januar 2014, hadde byen over 200.000 innbyggere.

Nå er hele bydeler lagt i ruiner, og det er lite tegn til sivilt liv på bildene.

Den USA-ledede koalisjonen har sluppet tusenvis av bomber over byen.

655 SDF-krigere drept

Ifølge Sillo har 655 utenlandske og lokale SDF-krigere mistet livet under det fire måneder lange slaget.

SDF har i månedsvis rykket framover mot Raqqa, som ligger nordøst i Syria, samtidig som den USA-ledede koalisjonen har bombet byen fra luften. I juni begynte kampene om selve byen, som da var den siste større syriske byen som var under IS-kontroll.

Ettersom SDF er dominert av kurdere har det vært bekymring for at kurderne ville forsøke å ta kontroll over den hovedsakelig sunniarabiske byen. Byrådet som nå overtar makten, skal imidlertid bestå av lokale tjenestemenn og stammeledere, mens en politistyrke på 3.000 mann, med medlemmer fra Raqqa-provinsen, får ansvaret for sikkerheten.

(©NTB)