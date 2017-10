Utbombet Raqqa skal tilbake til hverdagen 

NTB utenriks

Utbombede og sammenraste bygninger og gater med hauger med murblokker og ødelagte biler. Det er situasjonen i store deler av byen som før krigen hadde over 200.000 innbyggere.

Hele bydeler er lagt i ruiner, og det er lite tegn til sivilt liv på bildene.

Idrettsarenaen som ble brukt som våpenlager og fengsel av IS, ser ut til å ha fått mindre skader enn de omkringliggende bygningene.

Lenge før bakkeoffensiven mot byen startet tidlig i juni, hadde den USA-ledede koalisjonen bombet byen fra luften i månedsvis.

Tirsdag kunngjorde den kurdisk-ledede opprørsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF) at den hadde drevet den ytterliggående gruppa ut av byen etter flere uker med intense kamper.

Det er ventet at SDF, som støttes av USA, skal holde en pressekonferanse i byen fredag. Da kommer byen til å bli erklært for fri fra IS for første gang på nesten fire år. Det er ventet at SDF vil overlate makten til et sivilt byråd som består av lokale tjenestemenn og stammeledere. De får ansvar for å bringe en normal hverdag tilbake til byen.

En politistyrke med 3.000 medlemmer får ansvaret for sikkerheten i byen. Styrken består ifølge SDF stort sett av innbyggere fra Raqqa-provinsen.

