Tyrkia med arrestordre på 110 antatte Gulen-tilhengere

Blant de 110 personene er det ledere og ansatte i det beslaglagte selskapet Kaynak Holding og flere andre selskaper med tilknytning til Kaynak, skriver Arab News.

De fleste er fra Istanbul-området, men arrestordrene er utstedt i hele 24 provinser.

Kaynak Holding ble beslaglagt av den tyrkiske staten i 2015 som følge av anklager om at selskapet sto i ledtog med den tyrkiske islamisten Fethullah Gülen, som nå bor i eksil i USA.

Gulen har avvist all innblanding i kuppforsøket i juli 2016.

Hundrevis av selskaper er i likhet med Kaynak beslaglagt av tyrkiske myndigheter etter kuppforsøket. De ledes nå av personer som er utpekt av regjeringen.

50.000 mennesker er blitt pågrepet og fengslet etter å ha blitt anklaget for bånd til Gulen og hans bevegelse.

Gulen var tidligere nær alliert med president Recep Tayyip Erdogan, men de to kom på kant med hverandre for flere år siden. Erdogan og hans regjering mener at hans bevegelse har infiltrert en rekke tyrkiske institusjoner, som rettsvesenet, forsvaret, skoler og universiteter.

