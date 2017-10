Tanzania anklager organisasjon for å fremme homofili

NTB utenriks

Community Health Education Services and Advocacy (CHESA) fikk fredag beskjed om å stenge kontorene sine og innstille alle programmer.

Myndighetene anklager organisasjonen, som i snart ti år har drevet driver opplysningsarbeid, blant annet med støtte fra FN, for å fremme homofili.

Stengingen av CHESA kommer få dager etter at tolv menn ble pågrepet under en politiaksjon mot et hotell i Dar es Salam, også de anklaget for å fremme homofili. Mennene deltok på et seminar.

I forrige måned ble åtte menn og tolv kvinner pågrepet på Zanzibar, der de deltok på et kurs om aids-bekjempelse.

Zanzibar er en autonom del av Tanzania, som tidligere har stengt flere sentre som har drevet informasjonsarbeid om aids.

Myndighetene i Tanzania, som har mottatt drøyt 6,3 milliarder kroner i bistand fra Norge det siste tiåret, har også truet med å utvise utlendinger som kjemper for homofiles rettigheter.

Mannlige homofile kan straffes med inntil 30 års fengsel i Tanzania, mens lesbiske ikke risikerer straff.

Ifølge Amnesty International er homofili forbudt ved lov i 38 av 54 afrikanske stater og Mauritania, Somalia og Sudan har dødsstraff for homofili.

Uganda forsøkte å innføre dødsstraff for homofili i 2014, noe som utløste kraftige protester internasjonalt og den omstridte loven ble til slutt forkastet.

