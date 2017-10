NTB utenriks

Avgjørelsen er et resultat av at en kommisjon har intervjuet 471 sørkoreanske innbyggere som alle har fått si sitt om saken. 59,5 prosent av de spurte mente landet burde fortsette arbeidet med de to atomrektorene Shin Kori-5 og Shin Kori-6.

40,5 prosent stemte for at prosjektet skulle avvikles.

Arbeidet med de to reaktorene ble stanset i juli, da 30 prosent sto ferdig bygget, som følge av debatten i landet om temaet.

Kjernekraft dekker rundt 30 prosent av Sør-Koreas energibehov.

