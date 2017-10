Ny statsminister på New Zealand lover folkeavstemning om cannabis

NTB utenriks

– Jeg har alltid vært åpen om at jeg ikke synes at folk bør fengsles for personlig bruk av cannabis, sier Jacinda Ardern, som lover at det i løpet av de tre neste årene skal holdes en folkeavstemning om hvorvidt bruk av marihuana i en viss grad skal tillates.

– På den andre siden er jeg bekymret over at unge har tilgang til det som åpenbart kan skade dem, føyer hun til.

Hun har selv ikke tatt stilling til spørsmålet, men mener at det nåværende systemet ikke fungerer særlig godt.

Stjerneskudd

Den 37 år gamle sosialdemokraten regnes som et politisk stjerneskudd etter å ha tatt over partiledelsen så sent som i august. Torsdag ble det klart at hun blir New Zealands nye statsminister selv om Labour kun kom på andre plass i valget 23. september.

Det skyldes at populistiske NZ First, som havnet på vippen, heller vil inngå i en regjering med Labour og miljøpartiet Greens enn med landets største parti, National Party, som har hatt regjeringsmakten de ni siste årene.

Sammen med Greens fikk Labour 43,2 prosent av stemmene, mens National Party ble størst med 44,4 prosents oppslutning.

Dermed havnet nasjonalistiske NZ First på vippen med 7,2 prosent av stemmene.

Færre studenter

De tre partiene står overfor vanskelige regjeringsforhandlinger ettersom den politiske uenigheten er stor. Labour har imidlertid signalisert at partiet ønsker å redusere antall innvandrere med opptil 30.000 per år, deriblant ved å kutte antall studenter med opptil 10.000.

Landet har det siste året hatt en nettoinnvandring på 71.000 personer.

Både Labour og NZ First ønsker også en reforhandling av frihandelsavtalen for Stillehavsregionen TPP, som USA trakk seg fra etter at Donald Trump overtok makten i januar.

