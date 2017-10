Malawi: 124 pågrepet for å ha drept det de mener var ni vampyrer

NTB utenriks

I denne delen av landet har det siden september funnet sted totalt ni drap på mennesker anklaget for å være vampyrer. Sinte innbyggere har stengt veier og støtt sammen med politi for å protestere mot den angivelige vampyrtrusselen, og myndighetene har måttet innføre portforbud nattetid.

De siste to drapene fant sted torsdag i byen Blantyre.

– En person ble satt fyr på og en annen steinet i hjel av sinte gjenger i to episoder torsdag, mistenkt for å ha vært blodsugere, sier politiets talsperson Ramsey Mushani til AFP.

Han opplyser til DPA at den ene av mennene led av epilepsi.

Fredag ettermiddag oppjusterte politiet antall drepte fra åtte til ni, og antall pågripelser fra 31 til 124 personer i det politiet omtaler som en «koordinert politiaksjon». De pågrepne er siktet for drap, overfall og ildspåsettelser.

Drapene er blitt forklart med at lokalbefolkningen mener vampyrer kledd i svart tar seg inn i boligene til folk som sover for å suge blodet deres. Ifølge FN oppsto det rykter om vampyrer i Mosambik. Ryktet spredte seg inn i Malawi. I forrige uke gikk Malawis president Peter Mutharika ut og tok til orde for etterforskning av drapene og vampyrryktene.

Både FN og USA advarer utlendinger mot å besøke den sørlige delen av Malawi, der myter og overtro er dypt rotfestet blant den 17 millioner store befolkningen. Nesten 40 prosent av den voksne delen av befolkningen er analfabeter, ifølge FN.

